¿Cuánto cobraron Dalma y Gianinna por ir a Arabia Saudita?

El pasado miércoles 14 de diciembre, Arabia Saudita fue el escenario elegido para la realización de la Maradona Cup entre Boca y Barcelona.

Como era de esperarse, en el evento participaron familiares de Diego Maradona, entre ellos Dalma y Gianinna, las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe.

Las mujeres, fueron las únicas presentes en el partido de fútbol profundizando así, la grieta entre los herederos.

Luego del encuentro deportivo y del triunfo de Boca Juniors, las mediáticas se refirieron a lo vivido y comentaron: “Estuvo espectacular, hermoso”.

En las últimas horas se conoció que existió un pago de dinero a las herederas de Diego y quien lo contó fue Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando.

En una entrevista con Toti Pasman en La Red, la rubia comenzó diciendo: “A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magali Gil y Eugenia Laprovittola”.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen”.

“Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, finalizó Verónica Ojeda fastidiosa por lo sucedido.