Fabiola Yañez recordó su experiencia con Gianola, “no volvería a trabajar con él”

A la catarata de denuncias y declaraciones de acoso contra Fabián Gianola se suma una entrevista realizada en el año 2018, a quien hoy es la primera dama de la Republica argentina, Fabiola Yañes. La compañera del presidente y madre del hijo que se encuentra en gestación había declarado en aquel momento en el programa intrusos que vivó “situaciones incómodas” cuando le tocó trabajar con el actor.

“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra”, dijo Yáñez. Ella había trabajado con Gianola en “Entretelones” en el 2018.

En la entrevista, la primera dama fue taxativa al decir que “no volvería a trabajar con él”, y agregó, “yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

En este sentido dijo que por esta incomodidad “intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento”.

En aquel momento la actriz Mercedes Funes había realizado un comentario en twitter luego de de la denuncia por acoso y abuso sexual de la actriz Fernanda Meneses contra Fabián Gianola al cual Yañez hizo referencia en la entrevista.

“Al ver el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”, dijo en Intrusos.