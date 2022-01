Sin ropa interior, Wanda Nara invitó a sus seguidores a una cita

Desde que pisó suelo Argentina, Wanda Nara no paró. Desde encuentro con la familia, elección de casa para vivir en temporada, publicaciones en medios, entrevistas y hasta la apertura de un local, fueron algunas de tareas que tuvo la rubia.

Esta semana, la hermana de Zaira Nara compartió el back de su participación en la foto de los Famosos del año en Gente. Por este motivo y, como la mujer de Mauro Icardi faltó a la foto grupal, Wanda será incluida en la edición de manera digital.

Para la ocasión, la rubia posó con un vestido transparente que sus fanáticos festejaron.

Ahora, nuevamente la influencer levantó la temperatura en Instagram al posar completamente desnuda y apenas cubierta por una bata blanca. Nara será la protagonista de una reconocida cadena de comida rápida nacional y así se mostró en sus plataformas virtuales.

Por si esto no fuera poco, la ex de Maxi López, abrirá un local con su línea de maquillajes en un shopping de la zona del Abasto y, como no podía ser de otra manera, invitó a sus fanáticos a acompañarla en tan importante momento.