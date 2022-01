Barassi le confesó algo a Mirtha y ella se puso nerviosa

El sanjuanino Darío Barassi, conductor consagrado al frente de "100 Argentinos Dicen", fue parte del regreso de la diva de los almuerzos. Es que Mirtha Legrand tuvo invitados exclusivos y San Juan tuvo su representante.

Fue en una entrevista punzante donde Barassi terminó confesando cómo hacía para calmar los nervios y el estrés laboral. De acuerdo a lo que mencionó, consume gotas canabicas. Si bien Mirtha Legrand no se quedó conforme con esa explicación, no dudo en preguntarle: "¿Te hacen bien?". Ante esto el sanjuanino confesó que tuvo que hacerlo este año porque "estaba un poco desbordado". Sucede que reconoció que solo duerme 4 horas por noche porque se levanta a las 3 de la mañana para poder jugar con su hija.

"Duermo cuatro horas porque a las tres de la mañana mi hija se despierta y me dice que quiere jugar conmigo. A veces hago el esfuerzo, me despierto un rato y le leo un cuento", relató Darío Barassi, al tiempo que reconoció que siente culpa por tener que trabajar tanto y no poder pasar más tiempo con su familia.

"Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella. Me sentía ausente en varios lugares. Necesité organizarme, frenar una semana", dijo el sanjuanino.