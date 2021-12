Cinthia Fernández y Tamara Báez frente a frente por L-Gante

Hace algunos días, sorprendió en las redes sociales el video de Cinthia Fernández con L-Gante al ritmo del nuevo tema de Tini Stoessel, “Bar”.

Inmediatamente en las redes sociales, la mujer del joven cantante no dudó en poster el dibujo de una zorra y sus seguidores estaban seguros que el mensaje estaba dirigido a la ex de Martín Baclini.

Con el paso de los días, la panelista de “LAM” (El Trece) no se hizo cargo del posteo de Tamara Baéz y este martes, la mediática contó que se encontró con la rubia en el primer show del cumbiero en el Luna Park.

"Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita", comentó la influencer sobre su salida con Pía Shaw y Mariana Brey.

Quitando dramatismo a la situación, Cinthia expresó que con la rubia todo quedó aclarado luego de la breve charla que mantuvieron previo al show.