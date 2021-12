Sabrina Sabrok reapareció y presentó su canción “Esquizofrenia”

Sabrina Sabrok nunca pasa desapercibida y todos guardan el recuerdo de su escupitajo en la cara de Jorge Lafauci cuando la rubia participó en ShowMatch.

Ahora y de vuelta a los medios en su rol de cantante, la exuberante mujer presentó su tema “Esquizofrenia” y reconoció que padece la enfermedad desde niña.

"Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales", comenzó diciendo Sabrina Sabrok en una entrevista con la revista mexicana TVyNovelas.

"La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura", aseguró.

La actriz pornográfica, de 45 años de edad reconoció: "Siento lástima por la gente que me ha catalogado mal. Todo es mentira, es gente que vive engañada por los medios, por lo que sale por las noticias falsas, en realidad se hacen una idea de mí totalmente diferente", cerró.