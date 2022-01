Lejos de Wanda, Mauro Icardi posó casi desnudo en las redes

Mientras Wanda Nara disfruta de sus días en Argentina, Mauro Icardi sorprendió a sus fanáticos y a su mujer con un osado posteo en sus redes sociales.

El jugador del PSG, posó en ropa interior dejando la vista todos sus tatuajes y se animó a consultar a sus seguidores al decir: “Black and white or color?”. Como era de esperarse, la publicación compartió más de 200 mil “likes” y llamativos mensajes, sobre todo el de Wanda que no dudó en expresar: “Meni”.

También los fanáticos comentaron: “La que más le guste a Wanda, vos no podés elegir”, “Deja de provocar que después arrugas !!! 😂😂”, “Como wanda salio de joda vos subis esas fotos q basico q sos por favor maduraaaaaa nene”, entre otros.

El mediático llegará a Argentina esta semana para compartir en familia las Fiestas de fin de año.