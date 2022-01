MasterChef Celebrity: La Tigresa Acuña quedó afuera del ciclo

Nuevamente en una noche de eliminación, un famoso dejó las “cocinas más famosas del mundo”, por no poder cumplir con los requisitos pedidos por el jurado de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Junto a Juariú, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Paula Kaplan y Catherine Fulop, la Tigresa Acuña tuvo algunos inconvenientes a la hora de preparar un plato con carne de pato.

Con unas papas muy blandas, un puré para el olvido, la deportista se sumó a los 5 eliminados desde que comenzó el programa.

Junto a Cathy Fulop, como los peores platos de la noche, Acuña recibió la noticia de su salida y no dudó en decir: “Nunca pierdo: gano o aprendo. Siempre voy por una revancha, nunca me doy por vencida. Y no se van a deshacer muy fácilmente de mí”.