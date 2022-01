Preocupación por la salud de Lío Pecoraro

Por estos días, se conoció una noticia que preocupó a los seguidores de Lío Pecoraro. Ante su ausencia del programa que conduce en Crónica HD “El Run run del espectáculo”, fue él mismo quien salió en sus redes a aclarar la situación relacionada con su salud.

En abril de este año, el periodista recibió un trasplante de médula a causa de una leucemia, pero en los últimos días debió ser internado de urgencia en la Fundación Favaloro por un severo cuadro de neumonía.

“Sentí que me desvanecía, tenía la presión en 7. Me hicieron una tomografía y salieron unas manchitas en el pulmón, lo que indicaba neumonía", comenzó diciendo el periodista.

Luego agregó: “Me dieron medicación, me pasaron suero para hidratarme, me estabilizaron y me mandaron a casa. La saturación de oxígeno un día después era de 89-90. Para alguien que atravesó lo que yo atravesé, le sale un granito y se cag... en la patas. Tenía fiebre, me hisopé tres veces, todo negativo, gracias a Dios”, detalló Lío.

A través de su cuenta de Twitter en donde se mantiene muy activo, Pecoraro escribió: "Gente querida: es cierto que estuve internado y fue la semana pasada tal como conté el sábado en El Run Run. Fue una neumonía. Me hisoparon tres veces. Gracias a Dios se dio con el virus, fue Parainfluenza y gracias a Dios ya todo en orden".