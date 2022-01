Fabuladora y mitómana: una de las denunciantes de Gianola en la mira

Por estos días, el tema de Fabián Gianola acusado por seis casos de abuso sexual simple y con acceso carnal, dividió a la opinión pública entre los que le creían al mediático que sostiene que es una campaña en su contra y quienes apoyan a las denunciantes.

Esta semana en una entrevista de Juan Etchegoyen para Mitre Live, el hermano de Viviana Aguirre, una de las víctimas del actor, salió a contar un hecho que llamó la atención.



Walter Aguirre en su contacto virtual con el periodista, aseguró que su hermana fabula constantemente y detalló que la locutora intentó convencer a sus sobrinas para que lo acusaran de violación.

"Me acusó de haber violado a mi hija. Esto pasó de repente, de una semana para la otra. Armó una historia donde mi hija mayor, que tenía 16 años dijera que había sido violada. Y en diez días hizo una historia como para que mi hija relate, haga una denuncia, como que la habÍa violado. Armó eso para arruinarme la vida, para poder llevarse a mis hijas de mi hogar. La más chica de 13 años, Florencia, no quiso, porque no pensaron que la tía, madrina de mi hija, iba a hacer eso, acusarme de violar a mi hija Sofía", dijo el hombre durante la entrevista.



Luego agregó que el tema Gianola, lo terminó de convencer para salir a hablar y contar lo sucedido: "Apareció esto y mis hijas me apoyaron a que hable para cerrar esta herida que ella abrió aquella vez. Es muy cínica con lo que hace, actúa. Si tiene que llorar llora, si tiene que desmayarse se va a desmayar, es una artista, no sé como decirte, no tiene palabras", agregó.

"Gracias a esto que pasó me dieron fuerzas para desenmascarar la persona que es. Es dañina, mala, maldita, no tiene corazón, me lo hizo a mí que soy el hermano", cerró.