L- Gante realizó su descargo luego del escándalo en la presentación de una pelea

Este martes los fanáticos de L-Gante se sorprendieron un con video que comenzó a circular en las redes en donde se lo veía sacado, con una copa rota en su mano amenazando a un hombre.

Todo ocurrió en la presentación de la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana cuando un malentendido originó el escándalo.

El cantante confrontó a Cristian Manzanelli, mánager de Yao y, el enojo de Valenzuela, al parecer fue por un comentario que le realizó el productor sobre un fallido proyecto musical que le propuso hacer con La Chabona.

Acusado de falta de humildad, la pareja de Tamara Báez salió a dar su versión en las redes sociales: "Amigo, a mí me invitaron ahí y ni cabida. De onda fui nomás. Y cuando me rescato en la conferencia, estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí", señaló Elián en Instagram.

Luego el popular artista responsabilizó a Manzanelli por su exabrupto. "Las cosas se hablan por privado. Encima primero me ponía la condición: 'L-Gante, vos si sos de barrio porque no haces tal cosa'. '¿Sabes qué? Soy re de barrio', le dije después", explicó el joven.

"Así que a ese pedazo de concheto de traje, tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años, en vivo y en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad. Después, ¿sabes cómo achicó el chinchulín cuando encaramos?", agregó.

"Tranqui, tranqui... No estoy enojado ni nada. Solo te comento y explico tal cómo fue. No fue nada armado, y fue por eso, por no dejar que armen ni una conmigo", advirtió L-Gante sobre la difusión del video.

"Imaginate que logis que son, que a mí me invitaron y después, cuando llego, me dicen que estaba diciendo 'no, no me gusta que esté el L-Gante acá, ni que venga porque él habla del plum plum'. Fui a tu provincia y vos estaba meta chiripi conmigo", concluyó.