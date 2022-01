Los desgarradores detalles que contó una presunta víctima de Fabián Gianola

La actriz Fernanda Meneses denunció a Fabián Gianola por el delito de abuso sexual, de manera pública, en 2018 y en junio de 2019, de manera formal ante el poder judicial. Tras un descargo del actor donde negó todas las acusaciones, la presunta víctima reveló detalles del calvario que tuvo que vivir.

"Fin del 2011 estaba sola y vulnerable y se aprovechó de eso, teníamos una amistad, era noviembre, hacía calor y yo tenía una pollera de jean, me abrazó y me dijo: 'No tenés que llorar por nadie'. Pasó a estar en un sillón cama siendo violada, no había manera que yo accediera a eso, yo decía que no y no, llorando y no tenia ni fuerzas, sin protección, terrible, todo lo que me podía haber pasado, si es así con todas podía haberme agarrado cualquier cosa", relató la actriz.

Seguidamente, Meneses puntualizó: "Que impunidad, lo vi levantarse y secarse el pelo, se maquilló y se fue, fui al baño y me agarró un ataque de asco, locura. Es terrible, no es enfermo porque es a consciencia, el enfermo es inimputable, es un ser muy siniestro. El violador común y corriente no se toma ese laburo, es peor, si fuera una película es el diablo".

La actriz también confesó que tiene es cáncer de piel y que no le queda mucho tiempo por vivir, y que tiene miedo que Gianola se fugue". “Tengo cáncer de piel nivel 4. La mayoría de las veces se cura, pero en mi caso se hizo un desparrame total y el doctor me dijo que si tuviera 60 o 70 años no pasaría nada. Sin embargo, tengo 40 y las células se reproducen rápidamente”, contó Fernanda Meneses durante una entrevista con Ulises Jaitt.

El diagnóstico de la enfermedad ocurrió luego de que iniciara el enfrentamiento mediático y legal contra Fabián Gianola. “Para los médicos puedo morir en cualquier momento, pero la muerte no existe para mí, solo pasaré a otro plano. Creo en eso”, reveló la actriz argentina. Y añadió con tristeza: “Mi hijo posiblemente se va a quedar sin mamá”.

fuente minuto uno