Con un flequillo más corto, More Rial exhibió terrible escote

Luego de la confirmación del positivo de coronavirus para Jorge Rial, su hija Morena se mantiene alejada de la casa del conductor.

Instalada en Buenos Aires, la mediática dejó Córdoba para pasar los últimos días del año pero antes, pasó por una peluquería para mejorar su look.

Con el flequillo más corto y el pelo más platinado, la joven se mostró feliz por su nueva onda.

Conforme con su nuevo estilo, More compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram pero sus fanáticos, lejos de advertir el cambio de look, no pudieron resistir un tremendo escote que More dejó en primer plano.