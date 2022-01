“Estoy muy bien”: Mirtha Legrand llevó tranquilidad a sus seguidores

Este jueves se encendió una alarma entre los familiares y allegados a Mirtha Legrand al conocerse el test positivo para coronavirus de Claudio Cosano.

El reconocido modisto estuvo con la conductora la semana pasada, asistiendo con dos vestidos que la mujer eligió para su regreso a la televisión.

Si bien el hisopado del diseñador dio negativo en el encuentro con Legrand, días después se confirmó el contagio.

Desde hace un par de días Mirtha se encuentra aislada pero, para tranquilidad de sus seguidores, la abuela de Juana Viale no dudó en enviar un mensaje: "Yo estoy perfecta. El viernes me hicieron un hisopado antes de ir al canal, dio negativo. Y en las próximas horas me harán otro. Pero estoy muy bien, lamento lo de Cosano y deseo que esté bien", comentó en el portal PrimiciasYa.

Finalmente se anunció que el hisopado realizado a la conductora durante la mañana del viernes dio negativo para alivio de todos.