Fuerte cruce entre La Chabona y L-Gante: “Aprendé a respetar a las mujeres”

A principios de esta semana Elian Valenzuela asistió como invitado a la presentación de la pelea de exhibición entre el youtuber Yao Cabrera y Marcos “Chino” Maidana. Allí, en ese lujoso lugar se desató el cruce entre L-Gante y el representante de influencers Christian Manzanelli, quien este último lo encaró por negarse a colaborar con La Chabona.

Ahora, La Chabona se metió de llenó en la pugna y filtró mensajes que intercambio con L-Gante. "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente, que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboración. Porque queriendo apagar a los demás no se progresa", le escribió el músico en referencia a Manzanelli.

captura de chats

“Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos”. La Chabona respondió: “Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante”.

Según las declaraciones televisivas de Manzanelli, el cruce comenzó cuando el cantante se enfureció cuando él le preguntó por qué se resistía a hacer una colaboración con La Chabona. Para dar su versión, L-Gante utilizó las redes sociales: "Las cosas se hablan por privado. Encima, primero, me ponían la condición ‘vos si sos de barrio por qué no hacés tal cosa’. Yo le dije ‘sabés qué, soy re de barrio’".

fuente minutouno