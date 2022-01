La sensual Agustina Kogan negó tener algo con Rusherking

En los últimos días la cantante María Becerra sorprendió en sus redes sociales al confirmar que se separó de su novio Rusherking por haberle sido infiel.

Todas las miradas, se posaron en la sensual Agus Kogan que conoció al también cantante cuando el joven estuvo separado, momentáneamente, de la trapera.

Ahora y luego de ser víctima de agresiones y amenazas en las redes por parte de la intérprete de “Mal acostumbrado”, el tema de Mau y Ricky, Kogan realizó su descargo.

"Dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen", comenzó diciendo la mujer.

Sin segundas intenciones, Agustina confirmó que tuvo algo con el mediático pero qué él le aseguró que estaba soltero.

"Es tremendo lo que se está ocasionando y en lo que me están involucrando. Están hablando de algo que no fue de ahora, algo que pasó hace mucho y que salió a la luz ahora. La verdad es que yo me vi con este chico en el momento en el que estaba soltero", agregó.

"A los dos días de habernos visto, vi que había vuelvo con su pareja. Me quedé sorprendida y decidí no tener más contacto con él", cerró.