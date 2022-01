Sorpresa: Moría Casán se casó con el Pato Galmarini

Hace algunos días, desde Las Vegas, Moria Casán le comentó a Marley que su novio, Pato Galmarini quería llevar la relación a otro plano: "Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo que estamos a full. Qué sé yo, estamos divinos, absolutamente enamorados y le mandamos besito", reveló La One.

Ahora y gracias a la información de Lío Pecoraro, se confirmó que la pareja se casó en una íntima ceremonia. Fue la misma Moria quien contó la novedad a Diario Clarín.

"¿Es esto real? ¿Te casaste?", consultó el reconocido diario y ella contestó: "Sí, en reunión familiar privada… La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!", relató entusiasmada.

Sobre la luna de miel, la actriz de “Brujas” comentó: "A fin de año vamos invitados por Sergio (Massa) y Malena (Galmarini, hija de Fernando), a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro".

Pero luego la recién casada se permitió soñar y dijo que junto a su flamante marido quieren viajar a Europa: "Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita", precisó la conductora del Nueve.

Primicia de #ElRunRun del domingo. Moria Casán se casó con Pato Galmarini en secreto | DiarioShow https://t.co/wAYld1Iwf7 — LÍOPECORARO (@liopecoraro) December 24, 2021

Para finalizar y disfrutando de su gran momento, Casán aseguró: "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices".