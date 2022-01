Con un brutal escote, Nati Jota brindó desde un balcón

La joven influencer de Nati Jota siempre sabe cómo dar la nota y que sus publicaciones en Instagram destaquen por sobre la de otras famosas. En este caso, la modelo de redes sociales posó desde un balcón en medio de la noche porteña y deslumbró a todos sus seguidores y seguidores que elogiaron su vestimenta y belleza a morir.

Con tres sensuales imágenes que la mostraron en su entero resplandor, la blonda lució un brutal escote en dos de las postales, que simplemente enloquecieron a sus fanáticos de la popular red social. Su look se completó con una remera negra muy escotada, una pollera de jeans corta, un sombrero negro y un trago de bebida blanca.

En tanto, el texto que acmopañó las tres sensuales fotografías fueron: ‘Un año lleno de cosas lindas y otras no tanto (como todos, no? En eso consiste creo). Pero dentro de quienes me acompañaron durante todo el 2021 está @sernova.arg y, sobre todo, sus Natural Flavours que los AMO. Hoy elijo brindar por los que quiero. Siempre. Y por mí. Siempre también. Por un nuevo año que traiga lo que tenga que venir… y que sea lo mejor! Hola Sernova, here I go again’