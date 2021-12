Un fuerte rumor indica que Ulises Bueno no sería hermano de sangre de Rodrigo

Una bomba periodística comenzó a circular en las últimas horas luego de una investigación del programa de Karina Mazzocco “A la Tarde” en donde analizaron los conflictos en torno a la herencia de Rodrigo Bueno.

En una entrevista realizada durante la semana a Silvia Pacheco, abuela de Ramiro el hijo de Rodrigo, lanzó una verdadera bomba que involucra a Ulises Bueno, el reconocido artista popular.

"Yo sé el dolor que tiene esa mujer, era su hijo amado. Rodrigo era Bueno… los otros… ¿saben si eran Bueno?", lanzó irónica en el programa de televisión.

"Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento. Ni Flavio ni Ulises son Bueno. Tuvieron la generosidad de un hombre de bien, que se llamó Pichín Bueno, que les dio el apellido. En los papeles figuran Bueno, pero no sé si son adoptivos o no. No sé si son de otro padre, si son adoptados… que lo diga la familia", sentenció la mujer.

¿Saldrá a hablar la familia del cantante fallecido?