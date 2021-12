¡Identificada! Revelaron quién es la tercera en discordia entre L-Gante y su mujer

Desde hace varias semanas se escuchan rumores de crisis entre L-Gante y su mujer Tamara Báez.

Fruto de la relación de la pareja nació Jamaica, hace un poco más de dos meses y la llegada de la popularidad y la fama distanciaron a los esposos y comenzaron los problemas entre ellos.

Hace algunos días, un video del cantante junto a Cinthia Fernández prendió las alarmas de Báez quien realizó un llamativo posteo con el dibujo de una zorra, tal como lo hizo Wanda Nara al saber de la relación de Mauro Icardi con la China Suárez.

Si bien Fernández luego contó en “LAM” (El Trece) que habló con la rubia durante el show de Elián en el Luna Park, ahora parece que todo confirmaría una relación entre el cumbiero y la ex de Martín Baclini.

El periodista Juan Etchegoyen aseguró que Valenzuela y Báez atraviesan una crisis, que estarían por separarse, y que ya no conviven bajo el mismo techo.

“Hoy me llegó un rumor muy fuerte sobre L-Gante y su supuesta mala relación con su novia Tamara Báez. Se convirtieron hace poquito en padres de Jamaica y la situación está lejos estaría de ser la mejor. Ya no se siguen en redes y me confirman que ya no viven juntos”, dijo el conductor de Mitre Live.

Rápida para las respuestas y ante el rumor de romance del cantante con Cinthia Fernández, Tamara decidió tomarse el rumor a modo de chiste y compartió un irónico posteo en sus redes sociales: “Ni yo sabía que estábamos separados”, escribió junto a una foto de la televisión con la noticia de la supuesta ruptura.