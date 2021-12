MasterChef Celebrity: Denise Dumas fue la cuarta eliminada del ciclo

Este domingo una nueva eliminación se vivió en el programa más exitoso de la televisión argentina, “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Con una consigna impensada por su complicación, los participantes de delantal negro debieron replicar un pancho de Germán Martitegui.

Los famosos complicados, realizaron un pancho con guarnición en 75 minutos que debía ser elaborado completamente por los participantes.

Lo mejor de la noche quedó en manos de Mery Del Cerro y Denise Dumas fue quien tuvo que dejar el certamen de cocina conducido por Santiago del Moro.

"Gracias Santi, a los chicos que son lo más, los compañeros, y a ustedes tres. Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad", dijo la rubia en su despedida del programa.