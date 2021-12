“Deja de hinchar las pelotas”: Ricardo Montaner agredido en las redes sociales

Es sabido que Ricardo Montaner no duda en usar sus redes y contestar, personalmente, a todo aquel que se atreva a hablar mal de su familia.

Ya sucedió, durante la emisión de “La Voz Argentina” (Telefé) que el intérprete de “Cachita” se cruzó con Mercedes Morán por un comentario que realizó la actriz.

Ahora sucedió lo mismo con el periodista de Crónica Juan Cruz Sanz que sumó información a un dato de Ángel de Brito quien en sus redes sociales afirmó: "Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos".

El cronista, en base a la información del conductor del Trece solo sumó: “Les dije. Ahora Ángel agrega data: ya hay una cautelar”.

De inmediato, Montaner salió a contestar y sin ningún filtro disparó: "@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto", le escribió el padre de Mau y Ricky.

Sanz muy sorprendido por la respuesta del artista contestó: "¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No sé qué me quiere decir".

Finalmente y para darle un cierre a una discusión innecesaria, Sanz expresó: "Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTÁ pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas".