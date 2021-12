"Ni una humillación más": así se despidió Romina Lescano de Damas Gratis

El lunes tomó por sorpresa a los fanáticos de Damas Gratis. A través de sus historias de Instagram, Romina Lescano anunció su repentina desvinculación de la agrupación y aunque en un principio se había despedido con un pacífico mensaje, a medida que pasaron las horas dejó entrever el conflicto que mantiene con Pablo Lescano.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!”, expresó. Luego, la artistas apuntó contra su hermano mayor al exponer los supuestos maltratos los cuales era víctima al reproducir las agresiones del líder del grupo musical, Pablo Lescano.

Con asteriscos enumeró algunas frases que el cantante le habría dicho en medio de una discusión: “‘Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana’; ‘No te soporto más‘; ‘No vengas más’; ‘Sos un dolor de huevos’; ‘Y encima no sabés cantar’; ‘Devolvéme los dos millones que perdiste’”. Después de replicar esos hirientes mensajes, Romina aseguró que no tolerará más la situación: “Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”.

Otra de las versiones que circuló en las redes se centró en el reclamo del cantante sobre los $2 millones, ya que podría estar relacionado con el robo que sufrió en 2004. En ese momento irrumpieron en una caja de seguridad donde guardaba los ahorros de toda su vida y se llevaron 680.000 dólares. Romina fue la primera mujer en integrar un conjunto de música tropical de ese estilo como corista y vocalista.

fuente teleshow