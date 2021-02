¡Impensado! Los sueldos de MasterChef Celebrity a sus participantes

A punto de comenzar a grabar los nuevos episodios de “MasterChef Celebrity”, el programa éxito de Telefé y con casi la totalidad de los nuevos participantes confirmados, se conoció un dato importante de la participación de las figuras en el reality.

Según se filtró en los medios, se publicaron los montos que cobran mensualmente los famosos por estar en el programa más visto de la televisión argentina y que dependen, muchas veces, de la fama y el reconocimiento de cada uno en particular.

Fue Marina Calabró, quien en el programa radial “Lanata sin filtro” (Mitre) dio detalles de que el ciclo de formato internacional cuenta con sueldos sumamente elevados y, en algunos casos, desparejos para aquellos participantes que compiten en los desafíos de cocina.

La hermana de Iliana Calabró comentó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”, comenzó diciendo.

Luego agregó que sabía de buena fuente que el monto máximo es menor: "Después me lo desmintió otra persona y me dijo hasta $300 mil”, concluyó.

Hasta el momento y, en la nueva edición que pronto saldrá al aire, los confirmados son: Flavia Palmiero, Carmen Barbieri, Juanse, Andrea Rincón, Daniela La Chepi, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia, Osvaldo Laport, Hernán El Loco Montenegro, Hernán Cae, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera y Daniel Aráoz.

Sobre la fecha de comienzo del programa más esperado en Telefé, en el canal Crónica, sostuvieron que las grabaciones de MasterChef 2 comenzaron en la última semana de enero y el lanzamiento está previsto para marzo.