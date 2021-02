Jorge Rial dejaría su programa Intrusos

Sorpresivamente se conoció la noticia de que Jorge Rial no volvería a su programa “Intrusos” (América) en su 21 año de transmisión y éxito.

De vacaciones junto a su mujer y los hijos de ambos, el conductor dejó entrever que tiene otros proyectos y que el programa de chimentos, en manos de su actual staff funciona a la perfección.

Mañana vuelven todos a la tele. Yo no. — JORGE RIAL (@rialjorge) February 1, 2021

Fue Ángel de Brito quien dio la información y, en sus redes sociales, señaló: "Está complicado el clima. Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas", dijo el conductor de CNN Radio.

Faltan sobres con el nombre de Jorge Rial, repito Jorge Rial pic.twitter.com/1x9j6K6Z01 — Liber Commander uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@liberte800) February 1, 2021

También comentó que Rial ya le habría comunicado a las autoridades del canal, su decisión de no seguir. "A algunas personas importantes del canal y del programa, Rial les dijo que no volvía ¿Por qué se empieza a hablar de todo esto? Bah, no, hablo yo porque le tienen un pánico tremendo", finalizó De Brito.