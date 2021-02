Barby Silenzi posó en colaless y habló de El Polaco

Por estos días se conoció la noticia de la separación definitiva entre Barby Silenzi y El Polaco. Luego de varias crisis la pareja decidió poner punto final a la relación con una pequeña hijita de 9 meses en el medio.

Entrevistada por Mitre Live, Silenzi no se privó de decir nada y comentó algunos detalles de la triste decisión: “Hay un montón de cosas que no voy a decir, pero a nuestra pareja, tan linda que era, nos agarró la pandemia y la cuarentena. Eso influyó un montón en las parejas, para bien o para mal. No fue de un día para el otro que uno se separa”, comenzó diciendo Barby.

“Venían pasando cosas que no voy a dar ni un solo detalle de nada, pero no fue de un día para el otro. La pareja es de a dos y había cosas de él y cosas mías. Fue mutuo, no es que él tuvo la culpa o yo la tuve”, confirmó.

“Cuando arrancó la cuarentena yo tenía mi departamento como siempre, él su casa y cada uno estaba en su casa. Íbamos tranqui, despacio. De repente me dijeron que tenía que hacer reposo porque tenía contracciones y justo estábamos en la casa de él. Primero fue reposo de tres días y dije ‘bueno, paso todo el fin de semana acá’. Después vino la pandemia y me quedé varada ahí. Así arrancó la convivencia obligatoria”, dijo la bailarina a Juan Etchegoyen.

“El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas de ambos lados. No fue que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y llegó hasta acá”, sumó.

Finalmente y hablando de la relación de El Polaco con las mujeres Silenzi dijo: “Él es rey de los chamullos. Siempre fuimos recompañeros. Es el papá de mi hija, pasamos cosas súper divertidas y yo me quedo con eso…Me dolió que la familia que estábamos pensando no pudo ser”, comentó triste la entrevistada.

Al final de la nota la joven dijo: “Hoy estamos bien así, separados, cada uno haciendo su vida…El Polaco siempre fue un gran amigo. Siempre nosotros fuimos amigos, muy amigos”, finalizó Barby.