Cande Ruggeri se animó a posar con un atrevido conjunto y una camisa

Cande Ruggeri se animó a compartir un atrevido look que lució este miércoles y publicó en Instagram. Con una camisa larga desprendida y un conjunto de ropa interior blanco, la modelo volvió locos a sus seguidores. Esta no es la primera vez que la blonda logra eso de sus fans, sino que en varias ocasiones causó revuelo con sus fotos.

En la imagen, la hija del campeón del mundo, posó en una lujosa galería con mucho verde alrededor. Su figura delegada, denota que las pocas curvas que tienen la hacen muy hermosa y deseada por más de un chico o una chica.

La publicación no tardó en sumar miles de me gusta y comentarios de los más de 1.7 millones de seguidores que la influencer suma en su cuenta de Instagram. ‘¡Hermosaaaa’, ‘YOU ARE SO BEAUTIFUL💋’, ‘Ah fuego’ y ‘no puedes ser más divina’, fueron solo algunos de los mimos que recibió Cande.