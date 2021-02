Susana Giménez pidió Justicia por Úrsula Bahillo

En medio del dolor y la impotencia por la muerte, en manos de un policía, de Úrsula Bahillo muchas personas se manifestaron en sus redes sociales exigiendo Justicia por la muerte de la joven de Rojas.

Con 18 denuncias sin respuesta, la joven fue asesinada por su pareja a quien le tenía miedo por lo que había impuesto una perimetral que jamás se respetó.

Natalie Pérez, en su cuenta de Instagram grabó un video visiblemente consternada por lo sucedido y pidió al Presidente de la Nación busque la forma de terminar con estos asesinatos.

Susana Giménez se sumó al posteo de la cantante y en dos comentarios, la diva de los teléfonos escribió: “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo”. Luego agregó: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”.

Inmediatamente muchos recordaron la relación de Susana Giménez con Carlos Monzón y la rubia, hace algún tiempo habló de la vivencia de los más de cuatro año junto al deportista: “Si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. El cambiaba si tomaba alcohol. Era alcohólico, nada más. Ni nada menos”, dijo sobre su pareja a quien conoció en el rodaje de “La Mary”.

“Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. Él no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

Enterada del asesinato de Alicia Muñiz, Giménez recordó: “Fue un femicidio, como dicen ahora todo el tiempo. Yo estaba en Mar del Plata haciendo teatro. Fue un mes espantoso, porque también murió Alberto Olmedo, una súper estrella de Argentina. O sea que fue un verano espantoso”, finalizó.