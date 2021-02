Ernestina Pais dejó 'Intratables'

El programa “Intratables” de América tiene un estilo especial que hace que tenga seguidores y detractores. Más allá de sus formas, el ciclo informa cada noche con Fabián Doman a la cabeza.

Ahora, se conoció la noticia que una de sus panelistas más polémicas dejó el programa en medio de dudas y algunos problemas. Se trata de Ernestina Pais quien no quiso renovar contrato con el ciclo de actualidad y política.

Según se supo, la producción 'no estaría muy conforme' con su postura en cámara y otros, alegaron que 'tenía problemas' con sus compañeros.

Pero fue la misma periodista quien salió a hablar del tema de su salida: "Me voy con amor, está todo bien pero no me cerraba el nuevo horario", explicó la mujer a Teleshow.

El nuevo horario del programa de Doman cambiaría de 23 a 00 por la llegada de Jorge Rial a la noche de América y esa modificación no gustó a la reconocida periodista.