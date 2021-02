Sergio Lapegüe: ´Gracias a Dios, un paso más´

Finalmente y luego de casi más de 20 días internado, Sergio Lapegüe informó a través de sus redes sociales que dejaba terapia intensiva para pasar a una habitación común.

“Acá estoy. Creo que es viernes, serán más o menos las 14. Terapia intensiva. Mis bolsitos…Me dan el alta. ¡Qué alegría! Me dan el alta en terapia intensiva, voy a pasar a una habitación común”, dijo emocionado.

Luego agregó:: “No puedo creer que haya pasado casi 16 o 17 días acá acostado. Recién el médico que me hizo caminar un poquito me dijo ‘hace unos días estabas hablando con El Barba y ahora estás caminando…Gracias a Dios, gracias a Dios, un paso más”, finalizó agradecido.

También aprovechó y agradeció a todos -médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza- “que pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar. Otro paso más”.