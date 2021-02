Sol Pérez se prepara para MasterChef mostrando la cola

Ya no queda nada para el 22 de febrero fecha en que Telefé anunció el comienzo de la segunda edición de “MasterChef Celebrity”.

Con 17 participantes polémicos y de distinto “palo”. Sol Pérez es una de las elegidas y ya comenzó a vivenciar los nervios del programa éxito del canal de las pelotas.

Para bajar la ansiedad, la novia de Guido Mazzoni comentó a entrenar más seguido y, en sus redes sociales compartió una foto impactante en donde lució unos short blancos no aptos para cardíacos.

“Así sin maquillaje y rompiendo tarima”, comentó la conductora de Canal 26 y sus fanáticos aplaudieron rabiosos dándole más de 250 mil “me gusta”.

Entrevistada por Catalina Dlugi la rubia habló de “MasterChef” y dijo: "Al principio me costó. Después fue irse enamorando de todo, de la cocina. Uno está muy nervioso porque no sabe a lo que va a entrar, pero hay juegos, hay un montón de cosas en el medio. Yo pienso que mucha gente cree algo de mí que está alejado de la realidad, yo me llevo muy bien con mis compañeros, me encanta trabajar con buena onda", comentó.

Además Sol comentó que el jurado, el mismo del año anterior, está más exigente que nunca y los participantes sufren ese peso extra: "Los tres tienen muchísima seriedad, cada uno en su rol y en su punto fuerte. Damián Betular con pastelería va a ser el más exigente, Germán Martitegui con las carnes, las presentaciones y Donato de Santis con todo lo que proviene de Italia. Sobre todo Betular y Donato me pueden", comenzó diciendo.

Luego agregó: “Martitegui te genera algo que no podés descifrar, genera amores y odios, pero es lo que está bueno del programa. Los tres me caen súper y me parece que hacen muy bien su laburo", adelantó y finalizó diciendo: "Me levanto a las cuatro de la mañana para estudiarme las recetas. Si voy a hacer algo lo quiero hacer bien, es un desafío muy grande. Lo mío era todo delivery o sacar la carne del freezer y tirarla al horno".