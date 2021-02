Gianinna Maradona pensó en quitarse la vida luego de la muerte de su padre

La muerte de Diego Armando Maradona impactó en el mundo y sobre todos en sus seres queridos que aún hoy intentan realizar el duelo y aceptar la dura ausencia del astro del fútbol.

A casi tres meses de la muerte del DT, Gianinna Maradona habló y confesó, para sorpresa de muchos, que pensó en suicidarse por el agobio mediático que sintió luego de la muerte de su padre.

"Si decidiera suicidarme a raíz de todo lo que dicen contra mí, ¿quién sería el culpable?", comenzó diciendo la empresaria y apuntando directamente contra Luis Ventura y Sandra Borghi.

Los periodistas cuestionan el accionar de ella y de Dalma porque no lo habrían cuidado estando enfermo. Fue Borghi quien dice hace algunas semanas: "¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?".

A través de una publicación en las redes sociales la ex del Kun Agüero manifestó: "Si no tuviese un hijo (Benjamín Agüero), una familia y unos pocos amigos, ya lo hubiese hecho…Si lo hiciera, nadie sería culpable, ¿verdad? A nadie le interesa nada. Dicen lo primero que se les viene a la cabeza y si después se demuestra lo contrario, no importa", finalizó enojada y dolida la hija menor de Claudia Villafañe.