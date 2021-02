Ulises Bueno presentó a su despampanante novia

Luego de confirmar que está enamorado y dándole una nueva oportunidad al amor tras su escandalosa separación, Ulises Bueno sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto con su novia la bailarina Rocío Pardo.

Hace algunos días el hermano del Potro Rodrigo comentó sobre su relación: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, dijo Ulises en Mitre Live.

Si bien en ese momento el cantante no dijo quién era su novia, luego se supo que se trata de Rocío Pardo, bailarina y actriz, quien en 2017 lo acompañó cuando cantó para la apertura de ShowMatch el tema Mi dulce niña.

Ahora, el cantante uso sus redes sociales para compartir una foto de la flamante pareja en un viaje a Rosario: “¡Disfrutando de Rosario después del show!”.

Qué viva el amor!