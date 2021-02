Wanda Nara posó en ropa interior y habló de su cuerpo

Activa en las redes sociales y disfrutando del invierno nevado en París, Wanda Nara usó nuevamente su cuenta de Instagram y dejó una reflexión sobre sí misma, su cuerpo, sus cambios y las exigencias del medio sobre las mujeres.

Desde su baño, frente a un espejo y en ropa interior, la hermana de Zaira Nara posó, se miró y comentó: “Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo no tengo ninguna extensión de piel, ninguna lipo”, comenzó diciendo la rubia.

Luego agregó: “Espere... baje 5 veces de peso escuche críticas y más críticas (casi siempre de mujeres). Cada cuerpo es distinto , cada mujer elige que hacer con su estética .. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Y nunca me lastiman las criticas todas somos diferentes todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro más flaco .. Lo que me diferencia es mi personalidad mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningun retoque .. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad esa te gana o te pierde para siempre”, dijo sin filtro y a corazón abierto.

La mamá de Francesca e Isabella Icardi y de Valentino, Constantino y Benedicto López se refirió a un tema que muchas veces tocó, por los comentarios en las redes sobre ella y que nunca esquivó.