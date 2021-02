Graciela Alfano enfrentó las polémicas con una foto al sol en colaless

Graciela Alfano volvió a generar polémica y revolucionar las redes. Polémica, con sus declaraciones en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre su romance con el fallecido expresidente Carlos Menem y lo que generaron. Revolución, porque su escultural figura no deja tener ese encanto natural, a pesar de los años.

En una de sus últimas imágenes compartidas a través de sus redes sociales, la modelo, panelista y artista, apareció en una playa con un conjuntito sensual negro. Colaless negra y micro la rubia lo dejó todo al sol.

La polémica con Alfano surgió luego que la expanelista de “Los Ángeles de la Mañana” salió al aire en el programa hablando sobre la relación que mantuvo con Carlos Menem cuando él era presidente de la Nación. Graciela consideró en ese momento que la muerte de Carlos Menem un 14 de febrero no fue coincidencia ya que fue “un gran seductor”.

“Tuve una relación importante con él, porque Carlos estuvo muy enamorado de mí. Cuando en sus primeros seis meses de gobierno él se separó y Zulema se fue de la residencia de Olivos, me pidió que me fuera a vivir con él”, afirmó “Grace”, quien aclaró que no aceptó hacer la mudanza.