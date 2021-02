Nicole Neumann tildó de ´chusma´ a la influencer Juariu

Nadie puede negar que Juariu, la panelista de “Bendita” (El Nueve) a través de sus investigaciones virtuales descubre, de la manera más sorprendente, romances, rupturas e infidelidades de los famosos con solo ver sus redes sociales.

Entrevistada virtualmente por “Nosotros a la Mañana” (El Trece), Vicky Braier –el verdadero nombre de la tucumana- contó de sus “investigaciones” y tuvo un encontronazo con Nicole Neumann.

Al parecer la modelo estaba molesta con Juariu cuando descubrió un encuentro de la rubia con Facundo Moyano para su cumpleaños del año pasado.

Comenzada la entrevista a cargo del Pollo Álvarez, Nicole dijo: “La descubrí hace poco, en la noche de mi cumpleaños casualmente”, comenzó diciendo la ex de Fabián Cubero.

Inmediatamente el conductor dijo: “¿Te enganchó a vos?”, y Juariu exclamó: “¡te enganché!”.

Luego Nicole explicó: “No, no, se armó una historia alrededor de una situación que pasó casualmente pero ahí la descubrí. Coincidí con una persona en un restaurante, me saludó por su cumpleaños y ya se armó de vuelta un romance que nunca existió”. Además Neumann negó seguir a la influencer: “No, ¿sabés que no? Pero soy poco chusma de la vida del resto; por eso. ¿Qué sé yo?”.

Con intención de seguir indagando en la labor de la entrevistada, la modelo fue por más y preguntó: “Te hago una pregunta. Viste que el teléfono te marca cuántas horas pasás en Instagram por día. ¿A vos cuánto te marca?”.

Fiel a su estilo Juariu respondió: “No, no lo veo porque me voy a deprimir, pero desarrollé la habilidad de hacerlo rápido”, finalizó.