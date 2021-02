Atrevido: Rodrigo Lussich vaticinó quién será el ganador de MasterChef 2

Este lunes 22 de febrero comienza una nueva edición del programa éxito de la televisión argentina “MasterChef Celebrity 2”. El reality de cocina de Telefé cuenta con 17 participantes famosos que se enfrentarán al exigente jurado que, según comentan, este año están insufribles.

Este miércoles Rodrigo Lussich en su sección “Los Escandalones” de “Intrusos” (América), sugirió y pidió prestar atención a una de las participantes que, según él y guiado por lo sucedido en la edición anterior, puede resultar ganadora del certamen.

El uruguayo basó su comentario en lo sucedido con Claudia Villafañe quien, a pesar de su bajo perfil resultó siendo la gran ganadora del programa de formato internacional.

Lussich comentó el año pasado: “A Claudia, que es la protegida, no le hacen estas cosas y no quiero decir más. Con todo el cariño que tenemos por ella, no se atreven a boludearla. Se les cag… en las patas a Claudia, le tienen miedo al apellido Maradona-Villafañe”.

Ahora el panelista se la jugó y dijo: “¿Qué tendría que hacer María en un reality de celebridades?... Anoten hoy… Es un poco pronto, pero me voy a arriesgar. En algún momento dijimos que anoten a Claudia Villafañe. Ahora, anoten a María O’Donnell para lo que se viene”, dijo poniendo misterio a su anuncio.

“María O’Donnell no es una rockstar del periodismo como Jorge Lanata, cosa que puede lícitamente pretender serlo metiéndose en un programa con una base popular de rating, la va a conocer mucha gente que no tiene idea de quién es”.

“Más allá de lo que pueda dar ella, el programa trata de repetir el fenómeno de Claudia Villafañe. Aunque no sea el mismo perfil, traen a alguien de otro palo, que no ha hecho televisión de este tipo y que sea la gran tapada. Sería muy obvio que pase exactamente lo mismo y termine ganando, pero van en esa búsqueda”, finalizó Rodrigo Lussich más jugado que nunca.