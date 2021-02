Floppy Tesouro tomó champagne desnuda y miró sensual a la cámara

‘Una mirada vale más que mil palabras’, escribió Floppy Tesouro y compartió en su cuenta personal de Instagram una postal totalmente desnuda. La foto fue más ratonera aún, ya que la morocha miró sensualmente a la cámara mientras con una mano sostenía una copa con champagne.

En la bañera, la modelo e influencer supo ponerle temperatura al jueves con su imagen. Con burbujas, pétalos de rosas y su figura trabajada por un arduo entrenamiento, la famosa deleitó a sus seguidores.

‘Nooo bueno! Con esa mirada !! Me derrito’, escribió una usuaria de la red social que sigue las alternativas de Floppy. ‘37 años y está en su mejor momento’, comentó un fan en otro de los comentarios. ‘Es lo que siempre digo a una mujer, si tú mirada, actitud y gestos no salen naturalmente, no sirve y no hay sentimientos’, se expresó uno de sus seguidores totalmente enamorado de la influnecer.