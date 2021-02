¡Increíble! Cinthia Fernández confesó el tiempo que lleva sin tener sexo

Recientemente lanzada a la carrera política con intenciones de convertirse en una legisladora porteña, Cinthia Fernández sorprendió a Ángel De Brito y a sus compañeras al revelar un dato inquietante.

Este jueves y luego de un corte publicitario, el conductor no dudó y preguntó a la ex de Martín Baclini: "Ustedes no saben todo lo que pasa en los cortes. ¿Cinthia hace cuanto no estas con un hombre?”, comenzó relatando De Brito e indagando sobre una situación que se habló fuera del aire del Trece.

Sin rodeos Fernández miró a la cámara y dijo: "Y... 23 de diciembre del año pasado es, no, de 2019", comenzó diciendo y remató: "cuando agarre al pobre desquiciado que venga lo parto”, dijo la medíatica entre risas dando a entender que su última relación íntima fue con el empresario rosarino.

Sorprendido por la respuesta de la “Angelita” De Brito exclamó: “¿Un año y dos meses?”, a lo que Cinthia respondió: "si es que estoy muy bien, sin que nadie me rompa los quinotos", comentó.

Como no podía ser de otra manera Yanina Latorre sugirió una “una visita higiénica” a lo que Cinthia respondió: “Pero me da fiaca empezar con alguien y conocerlo”.