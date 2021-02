Karina La Princesita sorprendió bailando sexy en las redes sociales

De a poco todos se suman a las tendencias de las redes sociales y así ocurrió con Karina La Princesita que, de a poco, se fue soltando y dejando atrás la joven tímida y de perfil bajo que solía ser.

Más segura y enamorada que nunca, la jurado del Cantando sorprendió en sus redes sociales al compartir dos videos de TikTok bailando muy divertida y, sobre todo, sensual.

“Dije nunca voy a hacer un video bailando y mírame. NUNCA DIGAS NUNCA. Lo que si me re divertí!!! No hay edad para bailar y sentirse feliz 🔥 Seguime en tik tok de paso 😜 y yo le digo la modelo 🎶🎶”, compartió la ex del Kun Agüero en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar el baile sexy de la rubia cosechó más de 226 mil “likes” y mensajes de admiración, amor y sobre todo sorpresa.

La cantante, para este 2021, ya firmó contrato con Marcelo Tinelli y formará parte de La Academia, el reality que pronto debutará en eltrece y que forma parte de ShowMatch.