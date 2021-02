Paula Cháves dio positivo de coronavirus

Este viernes se conoció la noticia que Paula Cháves estpa contagiada de coronavirus luego que la ex conductora de Bake Off se realizara un test rápido de Covid 19 antes de visitar a una amiga embarazada.

Madre de tres niños pequeños y con muchas obligaciones laborales, la modelo deberá ahora aislarse junto a Pedro Alfonso y fue Ángel de Brito fue el encargado de dar la noticia a través de Twitter: “Paula Chaves, positivo de #covid".

Paula Chaves positivo #covid

en Telefe, están activando el protocolo para Cortar por Lozano (lo estuvo conduciendo unos días) y postergaron las grabaciones de #Masterchef porque Paula Grabó una participación. El martes hisopan a todos los participantes. pic.twitter.com/GcGXzHe01X — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 19, 2021

Hace algunos días Chávez condujo “Cortá por Lozano” (Telefé) pero todo seguirá igual en ese programa porque la joven madre no mantuvo contacto estrecho con nadie en el panel. Pero si se supo que Cháves tuvo una participación en “MasterChef Celebrity 2” por lo que se suspendieron las grabaciones y el martes se hisopará a todos los participantes.

“Me duele la cabeza. Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso. Yo me hice un test rápido…Pedro no se hisopó porque no tiene síntomas. Estamos aislados como grupo familiar”, dijo la modelo.