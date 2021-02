Yanina Latorre teme no poder regresar a Argentina

En medio de una ola creciente de contagios de Covid 19, Yanina Latorre usó sus redes sociales para manifestar su temor de no poder regresar a Argentina luego de sus extensas vacaciones en Miami.

Según la rubia, también en comunicación con “LAM” (El Trece) el Gobierno Nacional decidió restringir vuelos a los destinos más elegidos por los turistas argentinos y, por estos días, es muy complicado conseguir un lugar para volver debido a las demoras.

La rubia comentó que hay mucha gente argentina varada en Florida y relató el caso de un amigo suyo que “está desde hace tres días intentando subir al avión y no puede”.

Luego la esposa de Diego Latorre sumó: “Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”.

En estas vacaciones, Yanina fue muy criticada por llevar a su madre a Miami a vacunarse.