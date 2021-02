´Todes´ felices: la foto hot e inclusiva de Flor Peña

Triunfando en rating en las mañanas con su ciclo “Flor de Equipo” (Telefé), Florencia Peña se muestra real y no deja de sorprender a sus fanáticos a través de sus posteos en las redes sociales.

Promotora de varias marcas de productos naturales, la actriz impactó este fin de semana en su cuenta de Instagram con dos fotos muy sensuales.

En la primera la amiga de Marley usó con pequeñísimo body blanco de encaje y con una maquinita de belleza en la mano y preguntó: “¿FUNCIONA? 🧐 Es la pregunta que todxs me hacen! Éste va a ser mi 3er. año usando esta tecnología ✨ Solo me queda decir: AMO MI MAQUINITA ❤️”.

Por otro lado, la empresaria textil posó, en otra publicación, casi desnuda y cubriendo sus pechos: “#buendomingo Gracias a mi Doctora, que me hizo conocer a las IP2, unas capsulas de las que ya les vengo contando hace mucho tiempo y me ayudan a controlar el apetito y a no tentarme a comerme todo!!!”, detalló Peña en referencia a la figura que tiene con más de 40 años.

Como era de esperar, el posteo alcanzó los 64.500 “likes” de fanáticos y seguidores que no dejan de chequear su actividad en las redes.

Desde hace tiempo, Flor eliminó la posibilidad de dejar mensajes en sus redes luego de varios escándalos relacionados con productos y máquinas de belleza.