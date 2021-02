A dos años sin Natacha Jaitt, el hermano apuntó contra Actrices Argentinas

En la madrugada del 23 de febrero de 2019 el cuerpo de Natacha Jaitt fue encontrado sin vida en una habitación del salón de fiestas Xanadú, ubicado en Villa La Ñata, en la zona norte del conurbano bonaerense. La actriz estaba desnuda y acostada sobre una cama king size. Horas antes se habría realizado allí una reunión laboral que luego se convirtió en una fiesta. A dos años de su muerte, su familia organizó una marcha para pedir Justicia.

Hasta el momento, no hubo grandes avances en la causa que investiga los motivos de su fallecimiento. Ulises Jaitt y su sobrina Antonella Olivera sospechan que fue un homicidio y sigue luchando intensamente por la búsqueda de la verdad. “Esta marcha la pensamos hace bastante con Uli, él estuvo hablando con las chicas de Ni una menos y el colectivo de Actrices, como verán no están presentes, ninguna representante. Inclusive hoy Actrices Argentinas subió el posteo una hora antes sin darle tiempo a la gente que venga a la marcha”, aseguró la hija mayor de Natacha.

En diálogo con Ángel de Brito, Ulises aseguró: “El colectivo de Actrices abandonaron a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonaron muerta. Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio. Debe vivir acá a tres cuadras y no está acá presente. Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar por favor. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando paso lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”.

“Ella se hace la falsa preocupada, me dice que sí arreglemos para tomar un café, me promete que se va a juntar conmigo, pero me dejó colgado. Es una hipocresía tremenda, me conecta con otra chica de Actrices, Melissa Metzger y me prometen que van a publicar en las redes del colectivo. Hablé el jueves y publicaron el aviso hace una hora. Es una falta de respeto, la gente no se enteró”, señaló el conductor radial de El show del espectáculo que se emite por Radio Urbana.

La autopsia reveló que la actriz había muerto por una falla multiorgánica. Además de haber tenido un paro cardiorrespiratorio, los expertos afirmaron que tenía una isquemia, una obstrucción arterial que puede ser fatal. La actriz contaba también con una hemorragia interna en las trompas de falopio, un problema en los pulmones y había consumido cocaína y alcohol.

