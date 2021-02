MasterChef Celebrity 2 debutó superando los 19 puntos de rating

Finalmente en la noche del lunes 22 de febrero la segunda edición de “MasterChef Celebrity” vio la luz en el canal Telefé y para alegría de fanáticos y productores que saben que el ciclo es “la gallina de los huevos de oro” del canal de las pelotas.

En el comienzo Santiago del Moro dio la bienvenida a la audiencia y al jurado y minutos después los participantes entraron al estudio.

“Y sí, finalmente, familia, acá estamos dándole la bienvenida a todos los que están del otro lado”, anuncio el conductor y luego los jueces dijeron algunas palabras. Por su parte Donato de Santis manifestó: “Tengo muchas expectativas, como siempre. Nosotros estamos muy contentos de poder seguir en esta nueva temporada, brindando alegría a todos los hogares. Pero vamos a ver cómo vamos a comer”. El maestro en repostería Damián Betular sumó: “Estuve pispeando un poco y me parece que competencia tenemos asegurada”. Para finalizar Germán Martitegui confesó: “Yo no sé ni quiénes son los participantes, no quise saber. Así que estoy muy expectante”.

La entrega de los delantales blancos estuvo a cargo de Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición Analía Franchín, el Mono de Kapanga y Roberto Moldavsky.

Luego ingresaron los famosos: Flavia Palmiero, Juanse (de Los Ratones Paranoicos), Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Cande Vetrano, Alex Caniggia, Sol Pérez, Cae, María O’Donnell, Fernando Carlos, Andrea Rincón, Gastón Dalmau, Dani la Chepi, Mariano “Loco” Dalla Libera y el ex basquetbolista Hernán “Loco” Montenegro.

Llamativamente faltó Claudia Fontán que aparece entre los confirmados y quien sí estuvo en representación de su madre fue Fede Bal que también es parte del programa como el host de las redes sociales.

En el primer programa y a fin de que quedaran los primeros 8 participantes. Los famosos sacaron tiritas de una torta de casamiento y los que obtuvieron los tenedores fueron los primeros en cocinar en la noche del lunes.

Luego se dividieron en dos grupos que quedaron formados de la siguiente manera: el rojo con Sol Pérez, Georgina Barbarrosa, Gastón Dalmau y Dani la Chepi, y el azul integrado por Daniel Aráoz, Fernando Carlos, Hernán Montenegro y Alex Caniggia.

Frente al desafío de cuatro platos para un casamiento, el grupo rojo se quedó con la primera victoria y el azul deberá pasar a competir el próximo jueves con delantal gris.