A punto de debutar en América Jorge Rial presentó a nueva panelista

Luego de renunciar a “Intrusos” (América) Jorge Rial comenzó a armar un nuevo ciclo en donde el periodista abarcará información, archivo y actualidad en el mismo formato y acompañado de un interesante equipo de profesionales. El programa estreno del canal de Daniel Vila se llamará "TV Nostra".

Manifestando la idea de salir de su zona de confort, el reconocido conductor está confiado en su nuevo proyecto y recientemente en una entrevista comentó: "Fueron 20 años al palo, voy por lo que creo que me volverá a hacer feliz", dijo el padre de Morena Rial.

Esta semana y a modo de presentación formal, Rial confirmó la presencia de Marina Calabró entre su staff de periodistas y a través de su cuenta de Instagram comentó: "Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios".

Luego agregó: "Lo que viene es todo pasión. Es energía pura. Es ganas de salir a la cancha. De volver a encontrarse con la gente. De la incertidumbre del cómo nos va a ir que es, les aseguro, un combustible interminable. Por eso estoy feliz de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo".

Finalmente dijo: "Viví 20 años intensos. Al palo. Con casi 60 años les debería decir que estoy más sosegado. Pues no. Tengo el mismo vértigo de entonces".

El grupo que acompañará a Jorge Rial en TV Nostra está formado por: Marina Calabró, Ricardo Canaletti y el actor Diego Ramos.