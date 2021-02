MasterChef Celebrity: Sol Pérez de la gloria a la gala de eliminación

Este miércoles Sol Pérez no tuvo una buena noche en el reality de cocina “MasterChef Celebrity” luego de que su plato fuera calificado como el peor de la noche y eso significara su pase a la gala de eliminación del domingo.

De afortunada a desafortunada uD83DuDE29 Después de un auspicioso debut en #MasterchefArgentina, @SolPerez no pudo sostener el rendimiento y tuvo una muy mala noche uD83DuDE22 pic.twitter.com/QFyB55L3rm — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 25, 2021

En dupla con Gastón Dalmau sus platos resultaron los más complicados de la noche pero el jurado decidió salvar al actor.

Delantal negro para @SolPerez ? La conductora pasa directo a la gala de eliminación del domingo. Su dupla, @gastondalmauok, se salva por esta vez #MasterchefArgentina pic.twitter.com/gZ5VvURGoZ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 25, 2021

Molesta con la decisión de los reconocidos chefs, Sol Pérez comentó al conocer el veredicto: "La verdad es que me parece injusto pero bueno, iré el domingo" comentó y luego, en una publicación de redes del reality agregó: "Es bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta con todo el primer día hizo que para el segundo plato esperen un montón de mí. Es verdad que le faltaba un poquito de sabor (al plato), pero bueno, sorpresivo, no me lo esperaba", dijo lista para dar competencia con los peores de la semana que se definirán este jueves a las 22.30 por Telefé.