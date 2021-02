Darío Barassi intentó probar si perdió el gusto y las cosas no salieron como esperaba

El 27 de enero y luego de un viaje a Mar del Plata, Darío Barassi confirmó a través de sus redes sociales que estaba contagiado de coronavirus.

Aislado junto a su esposa y su pequeña hija, el conductor de "100 argentinos dicen" (El Trece) fue relatando sus vivencias con la enfermedad a través de sus redes sociales.

Enterado de algunos síntomas que suelen padecer los contagiados, Barassi relató un procedimiento que usó para saber si había perdido el olfato.

“Con el tema de la pérdida del olfato, apenas me di cuenta que lo había perdido me dije ‘no te puedo creer, perdí el gusto’. Estaba adentro de un tarro de café y agarré la cuchara de café y pac, me la mandé… Y no, el gusto lo tenía intacto. Casi me muero”, comentó el actor en sus historias de Instagram.

“No te puedo explicar. El tema del olfato es impresionante. Mi hija puede expulsar una torta de Maru Botana para un casamiento múltiple de 16 personas, que yo no siento nada. La veo y digo ‘epa, qué montaña mi amor’. A ver qué veo: remolacha, calabaza, pollito, choclo… Nada, no sé si es una ventaja o una desventaja”, comentó divertido.

Luego Darío agradeció el apoyo de su familia y amigos en este momento complicado: “Amigos, familia, con esta remera toda doblada y sucia, gracias por el aguante, por la buena onda que me están tirando todo el tiempo. Gracias por hacerle el aguante al programa”.

“Yo vengo evolucionado relativamente bien así que pronto voy a volver a grabar. Después volveremos con todo, un poco cansado, con poco olfato pero volveremos con todo”, concluyó el sanjuanino.