Con la cola llena de arena, Ivana Nadal dejó mudos a sus seguidores

Totalmente en llamas. Así quedaron los seguidores de Ivana Nadal con la última publicación de la influencer. En microbikini negra, la morocha se fotografió tres veces con la cola llena de arena, tal cual define una de las canciones de los Autenticos Decadentes.

Desde las playas de Tulum, México, la modelo no deja de cautivar con su sensualidad. Su figura produce innumerables suspiros, y no solo de su novio Siri. Los fanáticos que siguen sus publicaciones en Instagram, ante cada imagen, elogian incansablemente sus curvas.

Brasil ya quedó atrás, y en los últimos días Nadal pasó excelentes momentos en Tulum. Sin embargo, la llegada al país no resultó nada fácil, ya que en primer lugar debieron hacer algunos cambios, puesto que su viaje original incluía a México luego de estar en Costa Rica (donde no pudo ir por no tener la vacuna contra la fiebre amarilla).