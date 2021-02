Jorge Rial se despidió de Intrusos con un fuerte mensaje

Luego del escándalo que supuestamente reinaba en “Intrusos” (América) por un supuesto grupo de Whatsapp de panelistas que no habrían hablado bien del conductor, todo se aclaró y Jorge Rial visitó el programa y se despidió en vivo contando sus proyectos para este año.

Luego de su visita, el padre de Morena Rial usó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de despedida al programa que lo tuvo 20 años en la conducción.

"Uno cree que se las sabe todas, en la vida y en el laburo, pero no es así. Me pasó hoy, cuando fui a Intrusos. Fue más que un programa de televisión. Fueron 20 años de convivir, de interactuar con ustedes, de haberme metido en su casa, de haber acompañado buenos momentos, malos momentos. De este lado uno no se da cuenta hasta que pasa ésto", comenzó diciendo Rial conmovido.

"La cantidad de mensajes es impresionante. Yo estoy agradecido a ustedes. Intrusos fue y es gracias a ustedes. Hoy me cayó la ficha al aire cuando empecé a ver los mensajes. Ustedes construyeron mi carrera y mi vida", continuó el conductor.

"Fueron parte, además, no solo espectadores, y se los vuelvo a agradecer. Voy a extrañar Intrusos. Nunca me voy a ir. Les agradezco a los que pasaron por Intrusos, a mis compañeros de ahora y de antes".

Para finalizar Rial dijo: "Ustedes hicieron que Intrusos fuera, creo, el programa más importante de la historia del espectáculo. Hay muy buenos, pero 20 años con esto... Me voy a un nuevo horizonte. Gracias, fueron muy generosos conmigo", cerró el conductor quien seguirá en América con un ciclo que se llamará “TV Nostra”.